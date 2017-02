Alsdorf.

Die Geschichte der Menschen konservieren, die in Alsdorf leben – das war das Ziel des Projekts „Festplatte Kohle 2“, an dem 25 Zehntklässler der Marienschule Alsdorf teilgenommen haben. Jetzt haben sie in der ehemaligen Menage des Ledigenheims, also beim Bergbaumuseumsverein, die doch zum Teil recht überraschenden Ergebnisse vorgestellt.