Nordkreis - Schulleiterin Lydia Becker-Jax tritt in den Ruhestand

Nordkreis.

Zum Schuljahresende am 31. Juli tritt die Schulleiterin des Gymnasiums der Stadt Würselen, Lydia Becker-Jax, in den Ruhestand. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde sie mit der Übergabe der Urkunde in der Mensa des Gymnasiums offiziell verabschiedet.