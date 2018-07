Baesweiler - Schülerzahl und Anforderungen an Grundschulen im Nordkreis steigen

Mittel werden fristgerecht abgerufen, zahlreiche Maßnahmen in Nordkreisstädten

Fristgerecht in Anspruch genommen werde das Landesprogramm „Gute Schule 2020“, so die kommunalen Spitzenverbände. Über vier Jahre werden den Kommunen in NRW insgesamt zwei Milliarden Euro bereitgestellt. Baesweiler wird bis 2020 Kredite in Höhe von 2 735 216 Euro aufnehmen, pro Jahr können 683.804 Euro abgerufen werden, für die das Land Zinsen und Tilgung zahlt. Schwerpunktmäßig soll dies der Digitalisierung der Schulen dienen (Ausbau EDV- und Stromverteil- bzw. Beleuchtungsnetz). 200.000 Euro stehen für die Anschaffung digitaler Medien bereit. Zudem sollen die Schulhöfe der Barbaraschule und des Gymnasiums saniert werden. Darlehen über 782.211 Euro wurden schon bei der NRW-Bank abgerufen. Für Alsdorf stehen 5.772.404 Euro zur Verfügung. Auch hier steht die Digitalisierung im Zentrum, zudem zusätzliche Raumbedarfe der OGS und der Gustav-Heinemann-Gesamtschule. Überdies Verbesserungen der Raumakkustik, die Sporthalle der Gesamtschule sowie Asphaltarbeiten auf Schulhöfen. In Herzogenrath beantragt und ausgezahlt worden sind für 2017/18 je 928.000

Euro, für 2019/20 sind die gleichen Beträge vorgesehen. Die Mittel von 2017 sind für Brandschutzmaßnahmen an der Schule Pannesheide sowie die Planung des Ausbaus der Gesamtschule II verwendet worden bzw. werden für erste bergbauliche Sanierungsmaßnahmen dort eingesetzt. Die Mittel 2018 sind für WLAN-Ausbau und Deckensanierungen in Sporthallen sowie Toilettensanierungen vorgesehen.

Würselen nutzt die Mittel 2018 für den Umbau des Lehrschwimmbeckens in Bardenberg in Kinderbetreuungsräume, die Trockenlegung, Sanierung und Renovierung feuchter Keller und Außenwände an der Sebastianusschule sowie in Broichweiden und zur Mängelbeseitigung aus der erstmaligen Sonderbauprüfung in der Schule Morsbach.