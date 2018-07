Baesweiler - Schüler schaffen kindgerechte Visitenkarte der Friedensschule Baesweiler

Baesweiler.

Schmucklos wird der Zaun am Schulgelände der Baesweiler Friedensschule künftig nicht mehr aussehen. Dafür haben die Schüler selbst gesorgt. 14 eindrucksvolle, jeweils gut ein Meter hohe Kunstwerke sind während eines Projektes mit der Kunstpädagogin Anica Krainz-Dohmen in einer AG an der Schule entstanden.