Herzogenrath - Schottisch-irisches Musik-Event am Wochenende

Herzogenrath. Der Deutsch-Schottische Freundschaftsbund für Kultur und Soziales und der Verein Bergbaudenkmal Adolf organisieren für Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni, auf dem Zechengelände der Grube Adolf in Merkstein das erste schottisch-irische Musik-Event.

Das Rahmenprogramm beginnt jeweils um 11 Uhr und endet am Abend. An beiden Tagen wird ein reichhaltiges Programm geboten. Mitwirkende sind unter anderem die „Sounds of Scotland”, Big Band des Gymnasiums Alsdorf, Shindig Irish Folk Band, Spielmannsfeuer und Alina Sebastian. „Es sollte normal sein, verschieden zu sein” – unter diesem Motto steht die gesamte Veranstaltung.

Die Organisatoren möchten mit den Celtic Euregio Days die Inklusion benachteiligter Menschen fördern. Bei kostenlosem Eintritt sind alle Bewohner umliegender Seniorenwohnheime und deren Betreuer sowie alle Schüler der Förderschulen und alle Menschen mit Beeinträchtigungen herzlich eingeladen.