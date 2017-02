Herzogenrath.

Die KKG Scheeter Jecke organisierte das 9. Prinzen- und Gardetreffen in Kohlscheid. In der schön geschmückten Aula gaben sich Gesellschaften aus der Städteregion und dem Kreis Heinsberg die Klinke in die Hand, rund 750 Narren waren der Einladung gefolgt. Vizepräsidentin Andrea Reichelt und Rolf Völl führten durch ein fast zehnstündiges Programm.