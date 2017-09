Alsdorf.

Immer mehr Lücken werden in Alsdorf geschlossen, sowohl in Gewerbe- als auch in Wohngebieten. Zwei der nächsten beiden hängen räumlich zusammen und firmieren unter der Bezeichnung „Am Hüttchensweg“, wobei ein Teil mit Mehrfamilienhäusern und ein Teil mit Gewerbe bestückt wird. Mischnutzung nennt sich das auf Verwaltungsdeutsch. Der städtebauliche Entwurf ist im Stadtentwicklungsausschuss vorgestellt worden.