Würselen.

Der Automobilzulieferer Saint-Gobain Sekurit Deutschland schließt Ende des Jahres den Standort an der Jens-Otto-Krag-Straße in Würselen. Die dort bislang laufende Komplettierung von Autoscheiben wird in das Werk in Stolberg integriert, teilte das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mit.