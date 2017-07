Herzogenrath.

In 44 Jahren als Lehrkraft hat Hedwig Ahrens schon viel gesehen. Generationen von Schülern, unzählige Bildungsreformen seitens der Politik, ein stetig im Wandel befindliches Lehrmedium – von der Schiefertafel zum Smartboard. Nach 16 Jahren im Amt der Schulleiterin und insgesamt 31 Jahren als Lehrkraft an der Grundschule Kohlscheid-Mitte geht Hedwig Ahrens nun in den verdienten Ruhestand.