Herzogenrath.

Rudi Kirchhoff aus Merkstein war der erste Prinz nach der kommunalen Neugliederung, der dann 1976 die Narren nicht nur in Merkstein begeisterte. In Karnevalskreisen nannte man ihn „den Rebellenprinz“. Genau 30 Jahre später folgte ihm 2006 ein weiteres Mitglied seiner Familie auf den Prinzenthron in Merkstein: Thomas Krelle, ein Neffe von Rudi Kirchhoff.