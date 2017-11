Rotarier unterstützen den Bunten Kreis

Herzogenrath. Noch unter der Präsidentschaft von Wolfgang Schmitz hatte der Rotary Club Kerkrade-Herzogenrath Eurode seinen 20. Geburtstag mit einem festlichen Ball im Kasteel Erenstein in Kerkrade gefeiert. Der binationale Club wurde 1997 gegründet und mit Projekten in Deutschland und den Niederlanden aktiv.

Im Rahmen der Festveranstaltung wurden mit großem Engagement der Aachener Künstlerin Gabriele Prill, unterstützt von Peter Post (Maastricht) Kunstwerke und Skulpturen aus Deutschland und den Niederlanden für den wohltätigen Zweck versteigert.

Einen Teil des Erlöses aus dieser Auktion - 1550 Euro - hat der jetzige Präsident des Clubs, Ed Toussaint, dem Bunten Kreis für seine Arbeit übergeben. Der Bunte Kreis bietet sozialmedizinische Nachsorge für frühgeborene, verunglückte, chronisch- und schwerkranke sowie behinderte Kinder in der ganzen Region an. Er begleitet betroffene Familien nach einem Krankenhausaufenthalt in den oftmals schweren Zeiten zu Hause. Das Angebot ist für die Familien kostenlos.