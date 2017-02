Genehmigung für Rodung auf Privatgrundstücken

Erkrankte Eschen finden sich nach Angaben der Stadt Würselen zum Beispiel auf dem Gelände des Familienzentrums Heidegarten, entlang des Premiumradwegs Stadtgarten (dort sind 90 Prozent der Eschen befallen) und an der Alten Euchener Straße.

Erkrankte Kastanien finden sich unter anderem an der Emil-Nolde-Straße. Dort sind mehrere rot blühende Kastanien im fortgeschrittenen Stadium. Am Grünen Weg stehen vier stark geschädigte Bäume, zudem an der Nord- und Bahnhofstraße.

Bei befallenen Bäumen auf Privatgrundstücken, also in der Regel Gärten, muss der Privatmann gemäß Baumschutzsatzung die Rodung bei der Kommune beantragen, sagt KDW-Mitarbeiter Karl-Heinz Pütz, der auch anerkannter Baumsachverständiger ist und entsprechende Gutachten erstellen kann.

Sollte sich beim Ortstermin herausstellen, dass Gefahr im Verzug ist, kann die Genehmigung auch sofort erteilt werden. Bei Grundstücken im planungsrechtlichen Außenbereich von Würselen sei die Städteregion für die Erteilung von Rodungsgenehmigungen zuständig.