Würselen - Rhein-Maas-Klinikum eröffnet neue Abteilung

Stationen auch inTokio und San Diego

Hans-Oliver Rennekampff studierte Medizin an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main. Seine Assistenzarztzeit zum Facharzt Chirurgie und Facharzt Plastische und Ästhetische Chirurgie führten ihn nach Kiel, Hannover und Tübingen. Mehrjährige klinische und Forschungsaufenthalte hatte er in Tokio und San Diego. Nach seiner Habilitation im Jahr 2000 bekleidete er die Professur für Verbrennungsmedizin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Dann wechselte er als Leitender Oberarzt ans Uniklinikum Aachen und als Leitender Arzt für Plastische Chirurgie ans Klinikum Leverkusen. Für seine neue Aufgabe kehrt er nach Aachen zurück.