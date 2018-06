Nordkreis - Rhein-Maas Klinikum bietet diskrete Beratung bei Inkontinez

Nordkreis. Jedes Husten oder Nießen – ein angstbehaftetes Thema. Denn es könnte sein, dass Blase oder Darm nicht „dicht halten“. Inkontinenz gilt – angesichts in Deutschland geschätzt neun Millionen Betroffener – als Volkskrankheit.

Die Gründe für diese Krankheit sind vielfältig: Bei einer Operation wurden beispielsweise Nerven in Mitleidenschaft gezogen oder eine Beckenbodenschwäche bzw. eine neurologische Erkrankung wie Multiple Sklerose liegen vor. Eines steht fest: Den Betroffenen ist das Thema sehr unangenehm und sie fühlen sich zunehmend eingeschränkt. Denn es könnte ja sein, dass die Schwäche jemand mitbekommt.

Am Freitag, 29. Juni, von 9 bis 13 Uhr, werden drei Ärztinnen des Rhein-Maas Klinikums, Mauerfeldchen 25, Würselen, im Foyer persönlich Ansprechpartner zu diesem Thema sein.

Betroffenen werden wirksame Hilfen wie Beckenbodentraining, Einlagen, Medikamente oder Operationsmethoden und -hilfsmittel vorgestellt.

Für am Thema Interessierte, die nicht nach Würselen kommen können, schaltet das Krankenhaus an diesem Freitag nur in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr Telefonhotlines mit Sondernummern.

Ansprechpartnerinnen im Foyer des Rhein-Maas Klinikums sind: Dr. Sylva Siegert, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Hotline: 02405/62-8252 zum Thema weibliche Harninkontinenz und Beckenbodensenkung; Dr. Anjali Scholten, Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasive Chirurgie Hotline: 02405/62-8253 zum Thema weibliche und männliche Stuhlinkontinenz; Stella Holtermann, Klinik für Urologie und Kinderurologie Hotline: 02405/62-8254 zum Thema weibliche und männliche Harninkontinenz.