Rettung aus Dachgeschoss: Einsätze für freiwillige Feuerwehr

Würselen. Bei einem Einsatz am Freitagmorgen musste die Feuerwehr zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung ausrücken. Dort rettete sie zwei Personen und einen Hund über die Drehleiter. Wenig später wurde die Wehr noch zu einem weiteren Brand gerufen.

Das Feuer befand sich in der Bardenberger Straße und hielt die Feuerwehr gegen 10 Uhr in Atem. Da sich noch mehrere Personen in dem Haus befanden, wurde Vollalarm ausgelöst, wodurch die Würselener Feuerwehr, weitere Drehleitern aus Herzogenrath und Aachen sowie Notarzt und zwei Rettungswagen alarmiert wurden.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte drang dichter Rauch aus der Wohnung im Dachgeschoss. Vom Hinterhof schlugen bereits Flammen in den Dachstuhl hinein. Die beiden Bewohner dieser Wohnung sowie ein Hund wurden über die Drehleiter in Sicherheit gebracht. Parallel ging ein Trupp unter Atemschutz über das Treppenhaus vor. Beide Personen wurden notärztlich untersucht. Während die Bewohnerin unverletzt blieb, wurde die männliche Person mit Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Hund blieb ebenfalls unversehrt.

Nach der erfolgten Menschenrettung wurde die Dachhaut mit einem Wenderohr der Drehleiter gekühlt, außerdem wurde das Treppenhaus entraucht. Nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Vor Ort nahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Bardenberger Straße zwischen Neustraße und Grindelstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt.

Die beiden Dachgeschosswohnungen sind unbewohnbar. Um 12. Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 60 Kräfte der Feuerwache und der ehrenamtlichen Löschzüge Bardenberg, Würselen-Mitte und Broichweiden sowie des Rettungsdienstes vor Ort.

Noch während die Löschfahrzeuge auf der Feuerwache wieder bestückt wurden, ging ein weiterer Notruf vom Landgraben in Bardenberg ein. Dort hatte eine Tanne Feuer gefangen. Der Grundstücksbesitzer hatte bereits erste Löschmaßnahmen eingeleitet. Die Wehrleute führten noch Nachlöscharbeiten durch. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz der Feuerwache und der Löschzüge Bardenberg und Mitte beendet.