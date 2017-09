Herzogenrath.

Am Ende des Diözesantages der Katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) stand nicht nur ein gemeinsamer Gottesdienst mit den rund 70 Teilnehmern und Gästen im Nell-Breuning-Haus in Herzogenrath. Mit Karin Linzenich und in Abwesenheit Heinz Backes gab es auch gleich zwei neue Vorsitzende.