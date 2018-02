Herzogenrath.

Die Fenster sind gekippt, die neue Rektorin lüftet. Heute morgen hat sie ihren Einstand gegeben. Frühstück für ihr Kollegium am Städtischen Gymnasium Herzogenrath. Die Gardinen, die mit ihren bordeauxrot-weißen Streifen an einen Altherrenpyjama erinnern, blähen sich in der Zugluft. „Die kommen weg“, sagt Renate Schwab (53), „und die Bilder auch“.