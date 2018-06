Herzogenrath.

Zunächst einmal räumte Peter Dinninghoff bei seinem Vortrag „Die Wurm“ in der Stadtbücherei Herzogenrath auf mit einem offenbar immer noch grassierenden Missverständnis: Der Fluss, der sich durchs Dreiländereck schlängelt, hat seinen Namen nicht von dieser Eigenschaft erhalten. Er heißt also nicht so, weil er sich wie ein Wurm im Landschaftsbild ausnimmt.