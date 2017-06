Würselen.

Menschen feiern Geburtstag – Orgeln auch. Zumindest in St. Sebastian am Markt zu Würselen. Die Eule-Orgel in dem stattlichen neubarocken Gotteshaus feierte, wie Pfarrer Rainer Gattys mit Staunen bemerkte, jetzt ihr sechsjähriges Wiegenfest. Und zwar so, wie es sich für ein Musikinstrument gehört: in Gegenwart vieler Menschen, und zwar mit einem Konzert.