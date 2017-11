Alsdorf - Realschule Mariadorf lädt zum Tag der offenen Tür

Alsdorf. Die Realschule Marienschule öffnet am Samstag, 9. Dezember, an der Pestalozzistraße 39 von 10 bis 13 Uhr ihre Türen. Eingeladen zum Schnuppern sind alle Grundschüler der vierten Klassen und ihre Eltern.

Eröffnet wird der Tag um 10 Uhr mit einem kleinen Begrüßungsprogramm in der Aula, das einen Einblick ins Schulleben der Marienschüler gibt. Danach dürfen die Grundschüler den Unterricht in den Klassen 5 miterleben. Im Anschluss nehmen sie an Schnupperkursen in Physik, Informatik, Biologie, Kunst, Musik und Technik teil und können bereits praktische Erfahrungen sammeln.

Unterdessen haben die Eltern Gelegenheit die Besonderheiten der Marienschule und das pädagogische Konzept kennenzulernen. Lehrkräfte, Sozialarbeiterin, Sonderpädagogen, Mitarbeiter und Schülervertreter stehen Rede und Antwort. Und der Förderverein stellt seine Arbeit vor.