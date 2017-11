Realschule: Gestohlene Notebooks werden ersetzt Von: -ks-

Letzte Aktualisierung: 13. November 2017, 18:24 Uhr

Würselen. Dass Einbrecher gerne frische Ware einfahren, hat sich leider in der Realschule an der Tittelsstraße gezeigt. Kaum waren dort am 15. November vergangenen Jahres brandneue Dell-Notebooks für Unterrichtszwecke angeliefert worden, fanden sie anderweitig Abnehmer. In der Nacht auf den 29. November drangen Unbekannte durch ein Fenster in die Schule ein und stahlen 69 Geräte.