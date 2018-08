Baesweiler - Rathauserweiterung in Baesweiler: Entwürfe werden vorgestellt

Baesweiler. Bereits mehrfach wurde über das Projekt „BürgerMitteBaesweiler“ mit der geplanten Zusammenführung der Rathausstandorte Setterich und Baesweiler am Standort Baesweiler berichtet. Die besten Entwürfe für die Erweiterung des Baesweiler Rathaus werden nun in einer Bürgerversammlung vorgestellt.

Ziel der Zusammenlegung ist die Schaffung einer neuen, multifunktionalen, generationsübergreifenden und lebendigen Bürgermitte. Um eine angemessene Lösung dieser für Baesweiler inhaltlich wie städtebaulich und architektonisch sehr bedeutsamen Bauaufgabe zu finden, ist im Frühsommer ein Architektenwettbewerb ausgelobt worden, an dem sich 13 Architekturbüros beteiligt haben.

Am Dienstag, 4. September, werden in einer Preisgerichtssitzung die eingereichten Entwürfe für die Rathauserweiterung zunächst beurteilt und die besten Arbeiten anschließend prämiert.

Die Entwürfe und Ergebnisse werden in einer Bürgerversammlung am Donnerstag, 6. September, 19 Uhr, Internationales Technologie- und Servicecenter Baesweiler GmbH (its), 3. Bauabschnitt, 2. Obergeschoss, Konferenzräume 5, 6 und 7, Arnold-Sommerfeld-Ring 7, vorgestellt. Anschließend stehen der Bürgermeister und einige Mitglieder des Preisgerichtes in Einzelgesprächen für Fragen zur Verfügung.

Fachleute stehen bereit

Von Freitag, 7., bis Freitag, 21. September, sind alle eingereichten Entwürfe im Treppenhaus des Internationalen Technologie- und Servicecenters Baesweiler GmbH (its), 3. Bauabschnitt, während der Öffnungszeiten, Montag bis Freitag, 8 bis 17 Uhr, ausgestellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ausstellung am Samstag, 8. September, von 10 bis 13 Uhr zu besuchen. Auch an diesem Vormittag stehen Fachleute für Fragen bereit. Alle Bürger sind herzlich eingeladen.