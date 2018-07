Herzogenrath - Publikum erlebt in St. Josef ein tolles Konzert

Herzogenrath. In seinem Jubiläumsjahr 2018 lud Misereor in Zusammenarbeit mit der Projektgruppe Malabon und dem Verein Dritte Welt unter dem Motto „60 Jahre – 60 Chöre“ den weltweit gefeierten Chor „University of the Philippines Singing Ambassadors“ nach Aachen ein.

Im 38. Jahr des Bestehens startete die „Singing Ambassadors“ eine dreimonatige europäische Wettbewerbs- und Konzertreise unter dem Titel „Musique Sans Frontières“ (Musik ohne Grenzen). Dieses übergreifende Thema spiegelt die vielschichtige Mission der Studenten treffend wieder, schöpfen sie doch ihre Kraft aus ihrem unermüdlichen Glauben an die transformative und allumfassende Macht der Musik, Völker zu vereinen und soziale Barrieren oder Grenzen zu überwinden.

Malabon-Projekt vorgestellt

Die „Singing Ambassadors“ haben bei ihren letzten Europatourneen nicht nur fünf Grand-Prix-Preise und 23 Top-Preise entgegennehmen können, sie wurden auch als wirkungsvoller Verfechter der Nord-Süd-Solidarität auf der Ebene von Musik, Kultur und darüber hinaus bejubelt.

Jetzt gestalteten nun 15 junge Sängerinnen und Sänger den Gottesdienst in der Kirche St. Josef in Herzogenrath-Straß musikalisch mit und gaben im Anschluss im Rahmen der Kulturreihe „5 vor 12“ ein Benefizkonzert zugunsten der Arbeit von Misereor und der Projektgruppe Malabon, zu der Pfarrer Hermann van den Berg in einem Interview den Vorsitzenden der Malabon-Gruppe, Herbert Schmerz, befragte.

Hohes Niveau

Schon während des Gottesdienstes konnten die Kirchenbesucher absolut tonsaubere und harmonische Chorklänge vernehmen. So erfüllte zum Beispiel ein wunderbares Halleluja den Kirchenraum und eine Chorbearbeitung des Ave Maria von Bach/Gounot ging wahrlich unter die Haut der Kirchenbesucher. Im anschließenden einstündigen Konzert gaben die Sängerinnen und Sänger weitere Einblicke in ihr breites gesangliches Können.

Mit dem Spiritual „The Prayer“ eröffneten sie dieses, gefolgt von Edgar Elgars Choral „Lux Aeterna“, begeisterten mit dem Spiritual „Ride the Chariot“ und „Some Enchanted Evening“ von Oscar Hammerstein II und Richard Rodgers. Das von Johnny Mercer getextete und Henry Mancini komponierte „Moon River“ brachten sie ebenso perfekt zu Gehör wie „How Far I‘ll Go“, einem Song aus dem Disney-Film Moana, und Harold Arlens „Over the Rainbow“. Mit der „Ode an die Freude“ setzte der Chor den Schlusspunkt unter den offiziellen Teil des Konzertes.

Größtenteils A-cappella gestalteten die philippinischen Studenten die ausgewählte Literatur vom leisesten Pianissimo bis hin zu fulminanten Forteklängen fehlerfrei. Glockenhelle Sopranparts, sonore Bassstimmen, tragende Tenor- und schmeichelnde Altstimmen ergaben stets ein in sich stimmiges Ganzes auf allerhöchstem Niveau. Ihre hochkarätigen musikalischen Fähigkeiten mit ihrem unverwechselbaren Klang zeigten die „Singing Ambassadors“ natürlich auch bei ihren Liedern in Tagalog, der am weitesten verbreiteten Sprache auf den Philippinen.

Auch hier spürten die Kirchenbesucher mit welcher Freude und Leidenschaft die jungen Leute unterwegs sind. Anhaltender Applaus und Standing Ovations waren Lohn und Dank für eine bemerkenswerte Darbietung an diesem Sommermorgen, der mit dem anspruchsvollen Song „Circle of Live“ aus dem Musical „König der Löwen“ endete.

Für Frieden und Freiheit

Am Ende mischten sich die Sängerinnen und Sänger unter das Publikum und verabschiedeten sich. Freundschaftsgesten, Dankesworte und Umarmungen von beiden Seiten bleiben sicher in der Erinnerung aller. Jemanden glücklich machen, ist das höchste Glück, hat Theodor Fontane gesagt. Glücklich konnten sich alle schätzen, die den Gottesdienst und dieses wunderbare Konzert erleben durften.

Nun machen sich die „Singing Ambassadors“ auf, ihre musikalischen Fähigkeiten erneut in Europa unter Beweis zu stellen und vertreten die Philippinen bei weiteren europäischen Chorwettbewerben. Nach dem Start in Berlin, wo sie bereits einen internationalen Wettbewerb gewonnen haben, folgen jetzt im Juli und August noch Wettbewerbe in Alicante, Florenz und in Arezzo. Die guten Wünsche der Konzertbesucher für ein erfolgreiches Abschneiden begleiten die jungen Botschafter für Frieden und Freiheit unter den Menschen auf der ganzen Welt. Solidarität geht!