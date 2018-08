Alsdorf - Provisorisches Umspannwerk ist in Alsdorf angekommen

Alsdorf. Nach dem Brand im Umspannwerk in Alsdorf, der für einen großflächigen Stromausfall gesorgt hatte, ist das angekündigte Ersatz-Umspannwerk aus Frankfurt angekommen. Es soll bis Ende kommender Woche am Netz sein.

Auf Hochtouren war die Suche nach einem Ersatz für das am Donnerstag durch ein Feuer zerstörte Umaspannwerk an der Maurerstraße in Alsdorf-Schaufenberg gelaufen, alle umliegenden Netzbetreiber seien angerufen worden, „zusätzlich habe man einfach auch im Internet gegoogelt“, berichtet Regionetz-Sprecherin Yvonne Rollesbroich. Bei Siemens in Frankfurt sei man schließlich fündig geworden. Was folgte, sei erneut unbürokratische Zusammenarbeit vieler Helfer gewesen. Denn das 7x3 Meter große und rund 15 Tonnen schwere Teil galt es dann nach Alsdorf zu transportieren.

„Mit einer Spedition wäre das nicht machbar gewesen“, sagt Rollesbroich. „Hier hätten wir zu lange auf eine Genehmigung für den Transport warten müssen.“ Ganz spontan sei da das Technische Hilfswerk (THW) eingesprungen, „wofür wir sehr dankbar sind“, so die Regionetz-Sprecherin. Während sich der Schwertransport in Frankfurt in Bewegung setzte, liefen in Schaufenberg im Feld neben dem angestammten Umspannwerk die Vorbereitungsarbeiten an. Rollesbroich lobt auch hier die gute Zusammenarbeit: „Die Primärtechnik Niederzier der Westnetz lieferte rund 1100 Meter Mittelspannungskabel samt Muffen an und stand der Regionetz die ganze Zeit tatkräftig zur Seite.“

Parallel wurden die umliegenden Transformatoren überprüft, die alle uneingeschränkt intakt waren. Gegen 22.30 Uhr erreichte der Transport seinen Zielort, und gegen Mitternacht habe das mobile Umspannwerk dann an seinem Platz gestanden. Mit einer Schaltanlage und Leittechnik, „mit der die Transformation der 110.000 Volt aus der Hochspannungsleitung auf die 20.000 Volt für die Mittelspannungsleitung reguliert wird“, wie Rollesbroich erläutert. Am Wochenende werden die Mitarbeiter des Energieversorgers mit den Kabelverlegungen beginnen, um bis Ende der kommenden Woche das Umspannwerk ans Netz anschließen zu können. Bis dahin, so die Regionetz-Sprecherin, werden die Industriebetriebe und Haushalte über die kurzfristig eingeleitete, stabile Netzumstrukturierung mit Strom versorgt.

„Energieintensiven Unternehmen stehen zusätzlich Notstromaggregate zur Verfügung.“ Das mobile Umspannwerk werde so lange eingesetzt, bis die Ursache für das Feuer, das am Donnerstag gegen 11 Uhr entdeckt worden war, gefunden ist und die Schäden behoben worden sind. Auch in diesem Punkt, so Rollesbroich, arbeiten Westnetz, zuständig für die Hochspannung, und der örtliche Versorger Regionetz, Tochter der EWV und der STAWAG, „Hand in Hand“.

Vom Ausfall des Stromnetzes durch den Brand waren rund 7000 Endkunden in den Stadtteilen Hoengen und Schaufenberg betroffen. Noch am Donnerstagabend waren 31, kurzfristig aus der gesamten Region herbeigeschaffte Notstromaggregate in Stellung gebracht worden, um Privat und Industriekunden wieder zu versorgen. Am Freitagmorgen hatte es im Zuge der Netzumstrukturierung einen „standardisierten Kabelschaden“ gegeben, wodurch die Stromversorgung für 20 Stationen ausfiel. Rund zehn Industriebetriebe in Schaufenberg sowie etwa 800 Haushalte in Hoengen, Setterich und Teile von Aldenhoven waren davon betroffen. Die Störung konnte zeitnah behoben werden, wie Rollesbroich nochmals darlegt, seither sei die Stromversorgung stabil. Worauf die auch Produktionsunternehmen dringend angewiesen sind.

Zur Ursache des Feuers gibt es noch keine Erkenntnisse, fest stehe, dass vor der Störung keine Arbeiten an der betroffenen Einrichtung stattgefunden haben, also auch nicht brandursächlich sein können, so Rollesbroich auf Nachfrage: „Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen.“ Auch die Höhe des entstandenen Schadens stehe noch nicht fest. Die Regionetz-Sprecherin betont: „Die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt der beteiligten Akteure ist wirklich herausragend. Nicht nur die umliegenden Netzbetreiber haben ihre Unterstützung angeboten, auch Feuerwehr, THW, die Stadt Alsdorf sowie die Bevölkerung haben tatkräftig angepackt. Dass in einem solchen Krisenfall die Zusammenarbeit so gut funktioniert, ist nicht selbstverständlich und dafür bedanken wir uns ganz herzlich.“