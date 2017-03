Herzogenrath.

Die Abschiebepraxis gerade von afghanischen Flüchtlingen lässt sie nicht ruhen und führt sie vor das Rathaus in Herzogenrath. Vor Beginn der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend demonstrieren ehrenamtliche Flüchtlingshelfer, weitere (politisch und sozial) engagierte Bürger und afghanische Flüchtlinge, die in der Stadt leben und von der Abschiebung bedroht sind, gegen die Rückführung in ein aus ihrer Sicht nicht sicheres Land und für einen Abschiebestopp.