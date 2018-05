Herzogenrath - Projekt „Laienreanimation an Schulen“ bietet Erste-Hilfe-Übungen in Echtzeit

Herzogenrath.

Die Gesamtschule Kohlscheid bot erstmalig ein Reanimationstraining für Schüler der Jahrgänge 7 bis 10 an. Das Training wurde im Rahmen des zum 1. August 2017 vom Ministerium für Schule und Weiterbildung initiierten Projektes „Laienreanimation an Schulen in NRW“ vorgenommen.