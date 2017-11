Baesweiler.

Schlaflos in Loverich? Ja, der Zustand könnte sich in den nächsten Wochen übers Dörfchen ausbreiten. Dafür ist ein Mann mit seiner Gefolgschaft verantwortlich: Marco Schlalos, der neue Prinz der Karnevalsgesellschaft Blaue Funken Loverich-Floverich. Hatte zur Proklamation in der Mehrzweckhalle ein rauschendes Debüt mit seinem jecken Volke erlebt.