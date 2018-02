Würselen - Prinz Heinz V., Jungfrau Trude und Bauer Mim erobern das Rathaus in Würselen

Würselen.

Kurz und schmerzlos erfolgte die Erstürmung und Übernahme des Würselener Rathauses am Fettdonnerstag. Dabei hatte das nichts mit den Minustemperaturen zutun, die am Morgen auch in der „Düvelstadt“ herrschten. Bei herrlichstem Sonnenschein lud das Rathaus in diesem Jahr sogar mit „offenen Türen“ ein. Die Gegenwehr der Rathaustruppe war minimal.