Alsdorf.

Bei der Jahreshauptversammlung des Festkomitees Alsdorfer Karneval in St. Castor Haus kam es jetzt zu einem Präsidentenwechsel. Präsident Klaus Mingers trat nach rund 53-jähriger Tätigkeit in verschiedenen hohen Ämter im Alsdorfer Karneval, davon die letzten zehn Jahre als Präsident, nicht mehr an.