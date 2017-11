Würselen.

Es war schon ein gewaltiges Spektakel, als am Wochenende gleich zwei Mal das Pop-Oratorium „Luther“ in der Kirche Pius X. in Würselen-Morsbach aufgeführt wurde. Mit 130 Mitwirkenden war das Kirchenschiff an der Ahornstraße ohnehin schon gut gefüllt, die weiteren Plätze waren trotz zweier Aufführungstermine ebenfalls ruckzuck vergeben.