Diverse weitere Maßnahmen im Blick

Als letzte Maßnahme wird an der Schule Pannesheide noch der Bau einer zweiten Fluchtreppe auf der Rückseite des modernen Ergänzungsbaus erfolgen. Damit das großzügige transparente Treppenhaus wieder als Unterrichtsraum mitgenutzt werden kann.

Weitere Maßnahmen gibt es an der Grundschule Alt-Merkstein: Auch hier geht es um eine Außentreppe als zweitem Fluchtweg sowie eine Brandmeldeanlage und Abschottungen im Gebäude.

Maßnahmen stehen auch an der Schulstraße in Klinkheide an, die aber ohnehin Erweiterungsbedarf habe.

Umbauten gab es zudem im Streiffelder Hof mit Kita und Jugendtreff: Auch hier wurden unter anderem Fluchttreppen und Brandschutztüren installiert, zudem eine Brandmeldeanlage, Gesamtinvestition: 255.000 Euro in 2017/18.