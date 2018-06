Würselen.

Zum dritten Mal verlieh das St.-Antonius-Seniorenzentrum in einer würdigen Feierstunde das „Pflegeherz“. Mit dem Pflegeherz soll ein Zeichen gesetzt und die Menschen, die sich in der Pflege engagieren, ein Stück mehr ins öffentliche Licht gerückt werden. Man kann nicht sagen, dass das Alter völlig spurlos an Pfarrer Peter Kremer vorübergegangen ist. Ganz so gut zu Fuß geht es nicht mehr, und bei manchen Tätigkeiten ist er auf Hilfe Dritter angewiesen. Mit bewundernswürdiger Hingabe und Disziplin widmet der Pensionär sich aber nach wie vor der Seelsorge in Altenhilfeeinrichtungen.