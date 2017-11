Würselen.

Die Tage von St. Marien in Scherberg als Pfarrkirche sind nun endgültig gezählt: Am 30. Dezember um 17 Uhr wird die letzte heilige Messe in dem markanten weißen Kirchenbau gefeiert. Am Ende der Liturgie wird Domkapitular Rolf-Peter Cremer im Auftrag des Bischofs Dr. Helmut Dieser die Entwidmungsurkunde verlesen und die notwenigen liturgischen Schritte zur Entwidmung vollziehen.