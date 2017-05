Würselen.

Die Jugendabteilung von Rhenania Würselen richtete das Peter-Queck-Turnier auf dem Lindenplatz in Würselen aus. Nach dem zweiten Weltkrieg war Queck maßgeblich mitverantwortlich für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Im Jahre 1948 gelang der 1. Mannschaft um Peter Queck der Aufstieg in die damals höchste Spielklasse, der Oberliga West, in der man zwei Jahre verblieb.