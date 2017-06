Nordkreis.

Einer der engagiertesten Tierschützer der gesamten Region feiert am Donnerstag seinen 75. Geburtstag: Peter Küppers. Geboren am 15. Juni 1942 in Bardenberg lernte er in der Tuchfabrik Ehlers und war später in leitender Position in der Tuchfabrik Königsberger am Europaplatz in Aachen.