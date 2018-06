Herzogenrath - Per Rad ins Heinsberger Land

Herzogenrath.

Seit vielen Jahren bietet der RC 09 Noppenberg vielfältige Radaktivitäten für alle Altersklassen an. Am Sonntag, 8. Juli, veranstalten die Noppis wieder ihre beliebte Radtourenfahrt. Start und Ziel ist die Europaschule in Merkstein, die Fahrt führt in das Heinsberger Land.