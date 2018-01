Alsdorf - Pawel Popolski mit seiner rasanten Wohnzimmershow in der Stadthalle Alsdorf

Alsdorf. „Nastruvko!“, heißt es wieder am Sonntag, 29. April, um 19 Uhr in der Stadthalle Alsdorf, wenn Pawel Popolski alias Achim Hagemann erneut das Familienalbum öffnet. In seiner neuen Wohnzimmershow enthüllt er mit Hilfe von Film-, Bild- und Tondokumenten die einzig wahre Geschichte der Familie Popolski und stellt damit – schon wieder – die gesamte Musikgeschichte auf den Kopf.

Natürlich gibt’s auch jede Menge Live-Musik – und Wodka. Und ganz sicher werden die vom Polkaüberwachungsverein (PÜV) vorgeschriebenen Wodka-Pausen alle eingehalten. Der Autor und Musiker Achim Hagemann hat noch tiefer in der unglaublichen Geschichte der Popolskis gegraben – und Erstaunliches ausgegraben: Opa Piotrek Popolski höchstselbst hat bei einem Gürkchenfrühstück mit einem Pfefferstreuer, zwei Paprikaschoten und einem gekochten Ei den Technobeat erfunden! Pawel Popolski deckt in seiner neuen Wohnzimmershow allerhand auf.

Zum Beispiel, warum der Reggae in Wahrheit nur eine Polka auf halber Geschwindigkeit ist. Er lüftet das Geheimnis um das wichtigste Instrument der Popgeschichte und erzählt die Geschichte vom uralten polnischen Volk der Mayek, das nicht nur die Pyramiden erfand, sondern auch die größte Katastrophe der Popmusik vorhersah: Dieter Bohlen. Dorota Popolski öffnet erstmals ihr privates Fotoalbum und enthüllt die lange Liste ihrer spektakulärsten Liebeskatastrophen.

Vom polnischen Stehgeiger David Garretski über Justin Biberek bis hin zu Prominenten aus Film, Fernsehen und Politik ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. Sie singt das schönste Liebeslied der Popgeschichte: „Polka was my first love and it will be my last...“ Und natürlich trinkt Pawel wieder mit dem gesamten Publikum Wodka. Vielleicht schaut sogar das ein oder andere Popolski-Familienmitglied vorbei... In jedem Fall geht wieder „der Post ab durch der Decke!“

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.