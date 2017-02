Würselen.

In den vergangenen Tagen waren wieder rund 45 französische Jugendliche im Alter zwischen 12 und 20 Jahren und einige erwachsene Begleiter aus der Partnerstadt Morlaix zu Gast in Würselen. Fünf Tage lang wurden sie inzwischen schon traditionell in Würselener Gastfamilien herzlich willkommen geheißen und haben ihren Alltag mit den deutschen Freunden verbracht.