Kult(o)ur mit Sternmarsch zur Herz-Jesu-Kirche

Der Orgelspaziergang am Pfingstmontag, 21. Mai, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind, beginnt um 15 Uhr gleichzeitig in St. Antonius, Niederbardenberg, und in St. Willibrord, Alt-Merkstein.

In St. Antonius gibt es Musik für Flöte und Orgel sowie Gesang zur Orgel mit Herbert Nell und Flötistin Therese Franck.

In St. Willibrord sind Konzertorganist Joachim Wollenweber, Pfarrer aus Aachen, sowie Ute Kraum (Flöte), Katharina Nell (Gesang und Flöte) sowie Gaby Bayer-Ortmanns (Gitarre) zu hören.

Nach jeweils etwa 15 Minuten Musik geht es gemütlich zu Fuß rund zweieinhalb Kilometer weit nach Herz-Jesu in Ritzerfeld, wo ab 16 Uhr Herbert Nell und Ute Kraum aufspielen werden.

Letzte Station des Orgelspaziergangs ist gegen 17 Uhr die feierliche Pfingstvesper in St. Mariä Himmelfahrt, wo Herbert Nell die Sängerinnen und Sänger der Camerata Vocale der Pfarre St. Gertrud auf der Orgel begleitet.

Das musikalische Programm wird zur kleinen Überraschung für die Spaziergänger.