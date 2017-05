Ordnungsamt: Parteien müssen Wahlplakate entfernen

Alsdorf. Hannelore Kraft (SPD) lächelt immer noch recht zuversichtlich von oben herab auf den Alsdorfer Kurt-Koblitz-Ring, in ihrem Rücken mit Blick in die Gegenrichtung Eva-Maria Voigt-Küppers nicht minder freundlich. Hendrik Schmitz (CDU) dagegen hat es nicht so gut angetroffen: Er liegt mit Grünschnitt bedeckt im Seitenstreifen.

Über die AfD rollen an einer Kreuzung die Autos Richtung Baesweiler, an zwei anderen Stellen ist das Konterfei von Hans-Jürgen Bauer immer noch an Straßenlaternen präsent – so ausdauernd wie in Persona im gesamten Wahlkampf nicht.

Zweieinhalb Wochen ist die Wahl nun her, aber die Wahlplakate sind immer noch nicht gänzlich verschwunden. Das Ordnungsamt der Stadt Alsdorf will deshalb die Parteien nun mündlich oder schriftlich daran erinnern, dass sie die Werbung entfernen müssen, wie Guido Bauer auf Anfrage mitteilte.

Würde man das Gesetz streng auslegen, müssten die Plakate schon am ersten Tag nach der Wahl im Altpapier liegen – da man aber den Parteien die Möglichkeit geben möchte, beispielsweise Aufkleber mit Dankesworten an die Wähler aufzubringen, sind die meisten Kommunen recht tolerant.

Und Bußgelder musste die Stadt Alsdorf bislang noch nicht verhängen, weil Parteien der Bitte des Ordnungsamts nicht nachgekommen wären und der Eigenbetrieb Technische Dienste mit Leitern auf dem Pritschenwagen die Straßenlaternen hätte abfahren müssen, um die Wahlkampf-freie Stadt wieder herzustellen. Auch in diesem Jahr wird es eher nicht dazu kommen, wie Guido Bauer sagt.