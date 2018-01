Würselen.

Es war wieder richtig was los auf dem traditionellen Ordensbrunch der 1. Bardenberger Prinzengarde in Dianas Sportschänke. Neben vielen eigenen Kräften und natürlich dem Prinzenpaar Kurt I. und Rosi I. waren auch zahlreiche Karnevalisten aus Würselen mit ihrem Dreigestirn sowie der KV Hölze Päed aus Weiden mit all ihren Jubiläumstollitäten gekommen.