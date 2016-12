Alsdorf.

In Aachen, seiner Wirkungsstätte als Generalmusikdirektor (GMD) seit 2012, wird er vom Publikum auf Händen getragen. Trotzdem kommt ein Auftritt außerhalb der Kaiser- und Printenstadt für den 37-jährigen US-Amerikaner nicht unbedingt einem Auswärtsspiel gleich – zumal wenn es um die Neujahrskonzerte in der Stadthalle am Denkmalplatz wie das für den 2. Januar 2017 bevorstehende geht.