Würselen. Im Rahmen des Open-Air-Kinos wird am Donnerstag, 23. August, um 21 Uhr auf der Freilichtbühne Burg Wilhelmstein, An Wilhelmstein, der Film „Die Frau, die vorausgeht“ gezeigt.

Als die in der Schweiz geborene und in Brooklyn lebende Künstlerin Catherine Weldon in den 1880er Jahren aufbricht, um den legendären Sioux-Häuptling Sitting Bull zu porträtieren, wird diese Begegnung zu einem Meilenstein in ihrer beider Leben.

Der Film erzählt in einer einfühlsamen Bildsprache die Geschichte, wie Catherine Weldon nicht nur Sitting Bulls Vertraute, sondern seine Sekretärin und Dolmetscherin wird.