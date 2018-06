Herzogenrath - Opa, Enkel und Komplizen beim Drogenhandeln erwischt

Herzogenrath. Im durchaus fortgeschrittenen Alter waren zwei Männer, die am Montag an der deutsch-niederländischen Grenze bei Herzogenrath festgenommen wurden. Beim Drogenhandeln erwischt wurden ein Stolberger im Alter von 68 Jahren, ein Niederländer von 64 Jahren, dazu ein 43-jähriger Mann, ebenfalls aus den Niederlanden und der 17-jährige Enkel des Stolbergers.

Auf einen Hinweis der saarländischen Polizei ging alles am Montagmittag sehr schnell, berichtete die Polizei der Städteregion am Freitag. Aachener Beamte observierten in Zusammenarbeit mit ihren niederländischen Kollegen nahe der Landesgrenze vier tatverdächtige Männer bei der Übergabe von Betäubungsmitteln.

In einem günstigen Moment schritten die Polizisten ein und es klickten die Handschellen. Während die drei Erwachsenen in Haft gingen, durfte der 17-Jährige aufgrund seiner Minderjährigkeit wieder auf freien Fuß. Die Beamten stellten insgesamt 20 Kilogramm Amphetamine und 4 Kilogramm Marihuana sicher.