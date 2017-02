Baesweiler.

Ottwiller ...? Das ist Chefsache. „Also Leute, wir fahren mit alle Mann“, ordnete Stadtprinz Erich Theil an. Nach dem triumphalen Auftritt am Vortag amüsierten sich Theils und Freunde auch eine Nummer kleiner beim Rosenmontagszug in Oidtweiler. Kirchgasse, statt Kirchstraße. Aber auch hier, im total jecken Oidtweiler, tobte der Straßenkarneval schon vor zwölf Uhr.