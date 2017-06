Alsdorf.

Eine künstlerische Abrissparty könnte man das nennen, was der Kunstverein Alsdorf in Kooperation mit dem Alsdorfer Stadtmagazin und der Stadt Alsdorf auf die Beine stellt: In einer Projektwoche im alten Gymnasium, in den dann schon leeren Räumen, werden diese nicht nur als Werkstätten genutzt, sondern auch aktiv eingebunden.