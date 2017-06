Alsdorf.

Mit der Kamera festgehaltene Rockgeschichte aus Zuschauerperspektive, Flüchtigkeit und Vergänglichkeit in Acryl und Öl, Objekte aus mit Porzellan überzogenem Ton und vieles mehr ist bei der Kunstroute quer durch Alsdorf in den Ateliers der Künstler und im alten Gymnasium Ofden am Wochenende 25. bis 27. August zu sehen.