ÖPNV: Streichungen bleiben Roda erspart

Herzogenrath. Wenn sich in den vergangenen Jahren die Aseag beim Bau- und Verkehrsausschuss meldete, befürchteten dessen Mitglieder schon Schlimmes. Streichungen und Streckenkürzungen beim Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bereiteten Kopfzerbrechen.

Die geplanten Maßnahmen zum Fahrplanwechsel 2017 sorgten jedoch diesmal für Erleichterung im Plenum. Dr. Bernd Fasel (Grüne) sprach von einer „rundum positiven Sache für ganz Herzogenrath“.

Drei Veränderungen hat die Aseag für den Herzogenrather Linienverkehr vorgesehen. Die geplante Angebotsreduzierung auf der L 47 zwischen Herzogenrath Bahnhof und Merkstein August-Schmidt-Platz ist vom Tisch. Fahrgastzählungen im Januar haben ergeben, dass an den Haltestellen zwischen Ritzerfeld und Merkstein ein unverändert hohes Fahrgastaufkommen besteht.

Auch die Einführung des 30-Minuten-Taktes auf der Euregiobahn (RB 20) zwischen Herzogenrath und Alsdorf hatte keine messbaren Auswirkungen. Auf beiden Strecken der L 47 bleibt das Fahrtenangebot unverändert. Ferner wird künftig auf der Fahrt Richtung Aachen am Bushof der Linienwechsel zur Linie 43 entfallen. Die Weiterfahrt Richtung Aachen-Hüls findet als verlängerte Linie 47 statt.

Mit Blick auf den neuen Standort des Abend-Gymnasiums am Euregiokolleg Würselen wird dessen Anbindung an die WÜ 1 verbessert. Eine zusätzliche Fahrt vom Kolleg zum Bahnhof Kohlscheid deckt den Bedarf nach Schulschluss um 22 Uhr. Darüber hinaus sind Umsteigemöglichkeiten am Würselener Parkhotel gegeben. Bereits mit Beginn des neuen Schuljahres soll die Umsetzung erfolgen. Nachdem die ersten Häuser und Wohnungen bereits bezogen sind, wird auch das Neubaugebiet an der Dornkaulstraße an das ÖPNV-Netz angeschlossen.

Die Linie WÜ 1 wird über den aktuellen Endpunkt Bahnhof Kohlscheid hinaus bis zur Dornkaulstraße verlängert. Eine neue „End-Haltestelle“ ist am Kreisverkehr vorgesehen. Seitens der Stadtverwaltung wurde der Vorschlag gemacht, eine einzige Haltestelle zum Ein- und Aussteigen zu realisieren. Parkbuchten vor dem Kreisel könnten zur Haltebucht umgebaut werden.

Gerd Neitzke (SPD) riet mit Blick auf das sich entwickelnde Neubaugebiet, die neue Haltestelle als „Provisorium“ zu sehen: „Viele Bewohner und Bauten werden noch hinzukommen. Mit Blick auf die Kosten müssen wir uns darüber bewusst sein, dass weitere Veränderungen notwendig werden könnten.“ Die Verwaltung wurde beauftragt, den geplanten Neubau einer Haltestelle skizzenhaft vorzustellen. Der Ausschuss stimmte den Maßnahmen einstimmig zu. Der Fahrplanwechsel ist für den 10. Dezember vorgesehen.