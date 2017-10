Herzogenrath.

„Ich han der Blues“ singt Dieter Kaspari und gibt damit sogleich sein Motto für den Abend im Jugendheim St. Katharina in Kohlscheid vor. Voll besetzt bis in die letzte Reihe ist der Saal. Der Andrang auf die erstmalige Show von Kaspari und seinem Duo-Partner Wendelin Haverkamp in Kohlscheid war groß, wie Nadine Schwartz vom Kulturbüro der Stadt Herzogenrath erklärt.