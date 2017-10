Weitere Veranstaltungen der Senioren-Union

Die Senioren-Union Würselen lädt auch für das kommende Jahr zu Veranstaltungen ein: Am Mittwoch, 11. April, ist der Geschäftsführer des Rhein-Maas-Klinikums, René A. Bostelaar, beim nächsten „Würselener Treff“ zu Gast. Die Veranstaltung im Kulturzentrum Altes Rathaus an der Kaiserstraße 36 beginnt um 19 Uhr. Bereits am Freitag, 24. November, besucht die Senioren-Union den Weihnachtsmarkt in Monschau. Am Freitag,

1. Dezember, lädt die SU zur Weihnachtsfeier in die Klosterstube im Seniorenzentrum St. Antonius ein. Am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, nehmen die Senioren am Konzert des Polizeimusikorchesters im Aachener Krönungssaal Infos und Anmeldung zu den Veranstaltungen bei Harald Gerling unter

Telefon 02405/2916.